Une marche gourmande organisée le dimanche 22 mai par le syndicat local des Jeunes agriculteurs du Chalonnais.

Le syndicat des jeunes agriculteurs du Chalonnais est un des plus grands du secteur avec la représentation des filières de productions agricoles diversifiées dont trois grandes dominent : les céréales, l’élevage bovin et la viticulture. Elle compte aussi quelques productions marginales (élevages caprin, ovin, équin, avicole,….) et atypiques (apiculture, héliciculture, pisciculture, arboriculture,….).

Afin de faire connaitre leur travail et les difficultés que rencontrent les jeunes agriculteurs pour s’installer, le syndicat des JA organise une manifestation gourmande sur Buxy le 22 mai.

Florian Peulson président du groupement et Louise Boireau secrétaire, nous expliquent leur démarche.

Florian : « notre syndicat regroupe aujourd’hui 25 adhérents toutes filières confondues, c’est un des plus grands du chalonnais. Nous souhaitons par cette marche gourmande mieux nous faire connaitre en travaillant avec des producteurs locaux. Le départ pour la marche de 10 km se fait à la ferme de Marnay (Buxy), deux arrêts sont prévus, le premier "apéro" et le suivant "repas" ensuite retour à la ferme pour "fromage/dessert". ».

Louise : « actuellement, nous sommes trois salariées qui ont le projet de s’installer dans la production agricole filières céréales et animales. »

Pour un bon déroulement, la marche gourmande est totalement balisée et pour la gestion de cet évènement il faut réserver au 06 28 30 85 05 ou 06 79 40 29 81.

C.Cléaux