Demain soir à l'Espace des Arts : 'A F T E R' de Tatiana Julien

Avec Soulèvement, solo coup de poing, créé en 2018 à l’Espace des Arts, Tatiana Julien proposait une danse comme forme de résistance. Une rébellion face à un monde conduit par des processus de domination, destructeur, violent. Avec A F T E R, la chorégraphe poursuit sa recherche en inventant un spectacle qui ressemble à une expérience à traverser, pour les danseurs comme pour les spectateurs. Une danse de l’après. En quoi la danse peut, non pas puiser sa créativité dans le drame possible ou la fatalité d’une fin du monde, mais au contraire proposer une alternative, du vivant, une prise de conscience forte, une ouverture vers un avenir plus lumineux. Qu’est-ce que la danse a à proposer ? Des gestes utiles ou des gestes d’amour ? En évoquant la fin d’une fête, les corps épuisés, le souvenir lointain d’une société insouciante, A F T E R forge un nouveau monde, des danses de l’avenir.

MAR 17 MAI 2022 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h35 - Tarifs : de 7 à 24€ Renseignements et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/a-f-t-e-r-2022

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Hervé Goluza