AVIS DE DECES - Monsieur Stéphane GLORIA

VARENNES-LE-GRAND, - CHALON-SUR-SAÔNE



Annie GLORIA, son épouse ;

Emmanuel GLORIA, son frère ;

Marie-José GLORIA,

sa belle-mère ;

beaux-frères et belles-sœurs,

neveux et nièces ;

ainsi que toute la famille et ses amis ont le chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Stéphane GLORIA

survenu le 10 mai 2022,

à l'âge 64 ans.

Ses obsèques seront célébrées le mercredi 18 mai 2022, à 11 heures, en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Stéphane a rejoint son papa,

Michel GLORIA

décédé le 17 avril 2022

et sa belle-mère,

Marie-Thérèse POULLEAU

décédée le 1er décembre 2021.