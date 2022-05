Une nouvelle série de suspensions de permis pour les gendarmes de Saône et Loire

Au cours du week-end, les gendarmes de la brigade motorisée (BMO) du Creusot ont multiplié les contrôles de vitesse. Quatre usagers ont fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et de la mise en fourrière administrative de leur véhicule.

Le samedi 14 mai 2022, à 16h00, sur la RD 996, commune de Varennes Saint Sauveur (71), les militaires de la brigade motorisée de Louhans contrôlent le conducteur d'une PEUGEOT 308, à la vitesse de 145 km/h (vitesse retenue : 137 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 19 ans, détenteur d'un permis probatoire, est paysagiste et demeure dans la Louhannais.

Le samedi 14 mai 2022, à 16h40, sur l'autoroute A6, sens Paris/Lyon, commune de Sancé (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay Lès Mâcon, contrôlent le conducteur d'une RENAULT Clio, à la vitesse de 174 km/h (vitesse retenue : 165 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 31 ans, détenteur d'un permis probatoire, est chef d'entreprise et demeure en Seine Saint Denis.

Le dimanche 15 mai 2022, à 16h10, sur la RD 906, commune de Beaumont sur Grosne (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une CITROEN C3, à la vitesse de 139 km/h (vitesse retenue : 132 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 80 km/h. Ce dernier, âgé de 20 ans, détenteur d'un permis probatoire, est apprenti et demeure dans le Chalonnais.

Le dimanche 15 mai 2022, à 16h40, sur la RN 80, commune d'Ecuisses (71), les militaires de la brigade motorisée de Le Creusot, contrôlent le conducteur d'une Volkswagen Polo, à la vitesse de 159 km/h (vitesse retenue : 151 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 100 km/h. Ce dernier, âgé de 33 ans, détenteur d'un permis probatoire et contrôlé positif aux stupéfiants, est plaquiste.