AVIS DE DECES - Monsieur Gérard PARIZE

GIVRY



Mme Andrée Parize,

son épouse ;

Jean-Luc et Gabrielle Parize,

leurs enfants Rémi et Daniel,

Laurent et Corinne Parize,

leurs enfants Romain et Manon,

Thibault et Solène,

Denise Gervais, sa belle-sœur ;

ses neveux et nièces ;

ses amis,

ont le très grand chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Gérard PARIZE

Viticulteur

le 16 mai 2022 à son domicile, à l'âge de 87 ans.

Ses obsèques religieuses auront lieu vendredi 20 mai à 10h30 en l'église de Givry.

Fleurs naturelles uniquement.

Condoléances sur registre.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.