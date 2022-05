L’orchestre à plectres Mandolinissimo en concert ce dimanche 22 mai en l’église Saint-Pierre

Après le magnifique concert de Mandol’in Echo et de l’ensemble Guitare-Mandoline de Jarville-La-Malgrange le 7 mai dernier à la salle des congrès de la Maison des Syndicats, les instruments à plectre sont déjà de retour sur la scène chalonnaise. L’orchestre Mandolinissimo vous donne en effet rendez-vous ce dimanche 22 mai à 15 heures en l’église Saint-Pierre à Chalon.

Mandolinissimo est le seul orchestre à plectres de l’interrégion et est composé d’une quarantaine de musiciens (mandolinistes, mandolistes, guitaristes, contrebassistes...), originaires d’Annecy, d’Avallon, de Lyon, de Mâcon, de Metz, de Nancy, de Roanne et bien sûr de Chalon. Il a été fondé en juin 2020 à l’initiative du guitariste Matthias Collet, professeur titulaire au conservatoire à rayonnement régional Emmanuel Chabrier de Clermont-Ferrand, et est habituellement dirigé par la mandoliniste et domriste Natalia Korsak, ancienne professeure de l’Académie Supérieure de Musique de Minsk et ancienne soliste de la Philharmonie Nationale de Biélorussie, installée en France depuis 2017. Jusqu’à peu il était connu sous l’appellation d’ensemble à plectres régional de Burgondie.

Un grand moment musical

En deux ans d’existence, Mandolinissimo n’a guère eu l’occasion de se produire en public. Impacté par les contraintes liées à la pandémie de Covid-19. C’est donc un grand moment musical qui est proposé ce dimanche après-midi à tous les mélomanes de Chalon et de la région. Pour une fois Natalia Korsak laissera sa baguette de chef à Francesco Civitareale. Le compositeur italien dirigera notamment une de ses œuvres La légende d’Ulysse. Vous pourrez aussi entendre deux pièces pour domra et orchestre à plectres d’Alexander Tsygankov et ainsi découvrir tout le talent de Natalia Korsak à la domra, cet instrument à cordes russe de la famille des luths. Au programme du concert, organisé en avant-première de l’animation municipale Balades à Chalon, figureront également le concerto grosso opus 3 n°6 de Francesco Géminiani, un compositeur italien de l’époque baroque, élève de Corelli et de Scarlatti, ainsi que trois pièces andines colombiennes que l’on doit à Fernando Leon.

A n’en pas douter ce concert, déjà programmé en juin 2021 et annulé à cause de la crise sanitaire, sera l’apothéose d’un long week-end de travail rassemblant tous les instrumentistes de Mandolinissimo dans la cité de Niépce.

L’entrée sera gratuite. Alors, vous n’avez aucune raison de ne pas venir applaudir cet ensemble vraiment atypique.



Gabriel-Henri THEULOT