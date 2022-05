Educap City 2022, de nombreuses équipes composées d’élèves de 6e ont participé à ce grand rallye civique, citoyen, culturel et sportif

Le rallye avait bien démarré ce matin avant qu’un orage ne vienne quelque peu troubler la fête. Munis d’une liste de sites à visiter, d’un plan de la ville, de gourdes, de lunettes de soleil et de maillots portant le logo de cet événement, des élèves de 6e des collèges publics et privés chalonnais, ont participé - chaque groupe étant accompagné d’un professeur - à ce grand rallye organisé à travers toute la ville de Chalon-sur-Saône ce jeudi 19 mai et piloté par le Service Démocratie Locale et le Conseil des Jeunes.

Les points de passage : Contrat Local Sécurité de la Prévention Délinquance (CLSPD), Espace Jeunesse, Colisée, Kiosque multimédia, Maison des Séniors, SNCF, Centre National des Arts de la Rue, Accueil mairie, Accueil Grand Chalon, Gendarmerie, Comité Départemental Olympique et Sportif, Service Etat-Civil, Sous-Préfecture, Palais de Justice, Police Municipale, Réseau Zoom, Espace Patrimoine, LaPéniche, Caserne CRS, Espace Santé Prévention, Espace des Arts, Service des Sports, Pompiers, Conservatoire, Service Développement Durable, Conseil des Jeunes, CAPSAAA, Centre Hospitalier, Bibliothèque Jeunesse, Cimetière de l’Est, Maison de la Famille, Services Archives... ont reçu la visite des collégiens qui pour gagner des points devaient participer sur place, à relever un défi et/ou répondre à des questions.

Généralement au pas de course, les groupes devaient visiter le plus de sites possibles et cumuler le maximum de points pour être déclarés grand gagnant Educap City 2022 pour la Ville de Chalon-sur-Saône.

Informations complémentaires et résultats plus tard sur Info-Chalon

SBR

Photos sur les points de passage : Espace de Rue/Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, Conservatoire à Rayonnement Régional du Grand Chalon, Centre Hospitalier William Morey, pique-nique au square Chabas.