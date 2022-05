Un beau moment de convivialité au goûter crêpes du SESSAD de Virey-le-Grand ce mercredi

« Nous le faisions plus fréquemment avant le Covid mais nous comptons bien le remettre en place plus souvent maintenant, c’est un réel moment d’échange entre les familles et les intervenants du SESSAD » indique Frédérique Galland, directrice du pôle autisme chez PEP71.



Au programme, des crêpes bien sûr (apportées par les familles), des jeux (deux heures de ludothèque ont été louées pour l’occasion), des sourires et beaucoup d’échanges !



« C’est vraiment important pour nous, parents, de pouvoir discuter avec d’autres parents qui vivent la même chose que nous », « la prise en charge de notre enfant par le SESSAD a changé beaucoup dans notre quotidien, on se sent soutenus », « on peut aussi rencontrer des enfants plus âgés et se rendre compte de l’évolution possible pour nos enfants » ont confié tour à tour les parents.



En effet, Floriane, éducatrice au SESSAD indique : « Les enfants que nous suivons sont âgés de 3 à 20 ans. Pour ma part, je suis en charge de 5 enfants, d’âges différents, c’est le nombre idéal pour pouvoir mettre en place des actions pour voir évoluer les jeunes. »



Prochain rendez vous le mercredi 29 juin, pour la petite fête de fin d’année scolaire, avec au programme cette fois, des jeux en extérieur et même un mur d’escalade ! Bonne humeur garantie !