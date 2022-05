Rendez-vous dimanche au Mégarama Chalon pour RRR

RRR, pour Rise Roar Revolt (Roudram Ranam Rudhiram en tamoul), c'est l'histoire made in Bollywood d'amitié fictive de deux révolutionnaires légendaires, Komaram Bheem et Alluri Sitarama Raju, ayant combattu les Britanniques dans les années 1920 à l'époque où le Raj (Empire des Indes) est secoué par l'émergence du mouvement indépendantiste, bien qu'ils qui ne se sont jamais rencontrés dans la réalité, sublimée par un réalisateur de génie avec un jubilatoire sens du spectaculaire à nul autre pareil, S.S. Rajamouli.

Synopsis : À l'époque coloniale, en Inde, quand la jeune Malli est enlevée par la femme d'un officier britannique particulièrement sagouin, Bheem, le protecteur de sa tribu, part illico à sa recherche. Sa route croise celle de Raju, un policier nourrissant l'ambition de monter en grade le plus rapidement possible. De leur rencontre naîtra une amitié plus grande que la vie, plus grande que la mort et surtout plus grande que l'Empire britannique, sur lequel le soleil ne se couche jamais mais la force est du coté des justes.

Avec N. T. Rama Rao Jr., Ram Charan et Alia Bhatt.



Le réalisateur pousse ici les curseurs à fond et compose une rencontre explosive qui va mettre à terre l'occupant anglais et faire de ces deux personnages des avatars légendaires de l'hindouisme.

Bagarres épiques, séquences aussi inventives que délirantes, morceaux de bravoure, stars et musique, accents fantastiques inspirés du Rāmāyana et du Mahābhārata, tout y est!

Propagation Bis propose une séance exceptionnelle et unique* ce dimanche 22 mai 2022 à 17 heures, avec un entracte de dix minutes, le film étant d'une durée dépassant les 3 heures, au Mégarama Chalon.

«Par la force de frappe de sa mise en scène qui enchaîne les morceaux de bravoure délirants d'une inventivité folle, par le charisme de ses acteurs principaux érigés au statut de mythes vivants, par son récit limpide mais d'une densité monstrueuse, RRR vibre d'une perpétuelle énergie communicative», nous explique Tony Gagniarre, le président de l'association.

Cinégénique, décomplexé, intense, romantique, flamboyant, joyeusement communicatif, mythique… Les qualificatifs ne manquent pas pour RRR qui a reçu le Grand Prix du festival Hallucinations Collectives 2022.

Et si, tous les 10 ans un film vient redéfinir les canons du cinéma grand spectacle alors RRR pourrait bien être celui des années 2020.

Une aventure spectaculaire et généreuse qui va vous enthousiasmer au-delà du raisonnable.

Laissons le mot de la fin au président de cette association : «RRR, c'est un bonheur de tous les instants qui nous rappelle la puissance formelle et la générosité du cinéma sur grand écran. Ça fait un bien fou, bordel !»

* 8 euros la place.

(Crédits photos : © DVV Entertainment)



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati