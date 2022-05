AVIS DE DECES - Madame Lydia AVERT née NÉANT

CHALON-SUR-SAÔNE, - CÔTE CHALONNAISE



Erick, son époux ;

Ingrid et Fabien BORGET, Rodolphe et Marion TARLEY,

ses enfants et leurs conjoints ;

Tyméa, Hugo, Lou,

ses petits-enfants chéris ;

Renée, sa maman ;

Patricia et Corinne,

ses sœurs et leurs maris ;

ses neveux et nièces ;

Elodie et Marine,

ses belles-filles et leurs enfants ;

ainsi que toute la famille et les amis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Lydia AVERT

née NÉANT

survenu le 16 mai 2022,

à l'âge de 57 ans.

Ses obsèques civiles seront célébrées le mardi 24 mai 2022, à 9h15, en salle de cérémonies du crématorium de Crissey.