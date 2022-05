Lorsque l’on aime, en tout bien tout honneur, un chanteur (Yves Jamait), on ne compte pas…

Un « péché mignon » non répréhensible

Elle était en bonne place avec ses amis du groupe Facebook ad hoc pour vivre amplement un énième épisode d’un concert de qui vous savez. D’ailleurs Yves les nommerait « les trois premiers rangs » ! Et quand on dit énième le mot serait presque faible au regard de l’amoncellement compulsif de prestations du chanteur, dont elle ne se lasse…JAMAIT ! Pardonnez-nous cet écart facile !

En effet, depuis environ cinq ans, la pasionaria ne sait pas avec exactitude à combien de spectacles du natif de Dijon elle a pris part ! Elle avance le nombre de cent cinquante…a minima ! Le hasard fait parfois bien les choses, puisque si elle n’avait pas entendu incidemment un beau jour un CD d’Yves Jamait dans un bar… »J’ai été prise par sa voix sur Amor Fati, et après il y a eu le texte, et tout ce qui en découle », se remémore-t-elle. Il lui faut très régulièrement sa dose, parce qu’elle ne peut pas dépasser quinze jours sans show de son chanteur favori. Nous irons même plus loin : si elle est présente un week-end dans un secteur géographique et que le lendemain un tour de chant a lieu non loin, elle s’y colle à nouveau !

Sa passion dévorante lui a permis de sillonner la France en long, en large et en travers, et puis aussi de prendre appui sur des salles réputées de la capitale, à l’image de la salle Pleyel, de l’Olympia, La Cigale…Sans conteste joindre l’utile à l’agréable, qu’elle schématise de la sorte : « C’est mon antidépresseur, d’autant plus qu’à chaque fois je retrouve des amis. » Malicieuse, elle se fend d’un « on pourrait demander à ce qu’Yves Jamait soit remboursé par la Sécu ! »

Une autre corde à son arc

Sophie ne met néanmoins pas tous ses œufs dans le même panier, preuve que c’est le cas. Elle compte au nombre des programmateurs du festival de chansons et poésies françaises Bernard Dimey (à Nogent, dans le 52), qui se déroulera en 2022 du mercredi 25 au samedi 25 mai inclus.

Michel Poiriault

