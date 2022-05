Les rencontres Givry - Oppenheim reprennent après deux ans de mise en sommeil

Oppenheim est une ville viticole, qui est située dans le Land de Rhénanie-Palatinat (Rheinland-Pfalz) sise au bord du Rhin, à mi-chemin entre Mayence (Mainz) et Worm . Le jumelage qui lie les 2 communes a été officialisé le 29 mai 1983, dans la Cathédrale Sainte Catherine de la ville d'Oppenheim. Cela fait donc 39 ans que les habitants de ces communes échangent et ont tissé une réelle amitié, qui a perduré malgré la COVID, durant laquelle ils ont continué à échanger à distance et à s'envoyer différents cadeaux.

Le bus allemand est arrivé ce vendredi à 18h30, ce qui a donné lieu à de belles retrouvailles après ces deux années blanches. Sébastien Ragot, Maire de Givry, et Danièle Pourrez, Présidente du Comité de jumelage givrotin étaient présents pour accueillir la délégation allemande, qui est emmenée par Silke Rautenberg, la bourgmestre nouvellement élue. Si c'est la première fois que cette dernière vient à Givry, elle n'est pas venue en terre inconnue, tellement elle a entendu les habitants d'Oppenheim « vanter l'accueil et la beauté de la commune givrotine ».

Avant que chaque allemand retrouve son correspondant et sa famille d'accueil, les échanges ont débuté autour d'un apéritif, qui a été précédé par l'hymne national allemand (Das Deutschlandlied) et qui a été servi, comme il se doit, à l'ombre des arbres du Parc Oppenheim.

Si le programme qui attend nos hôtes allemands est dense, il n'en est pas moins très sympathique. Une visite de la vieille ville de Chalon de de la roseraie est prévue aujourd'hui, avant le dîner de gala, qui sera servi à la Salles des Fêtes (sur invitation). Puis dimanche, après la messe, un apéritif ouvert à tous, sera servi sur le parvis de la Halle ronde. A noter que les personnes présentes pourront aussi découvrir l'exposition temporaire proposée par Anne-Laure Roth, qui appartient à la délégation allemande. Le repas sera ensuite pris dans chaque famille avant un retour vers Oppeheim, qui est prévu en fin d'après-midi.