L' ASMM renouvelle son LABEL FFF Jeunes pour trois saisons

Quelle fierté, en ce 11 Mai, de recevoir des mains de Véronique Gambey au nom de la Ligue de Bourgogne Franche Comté et de Gérard Popille Président du District de Saône et Loire ainsi que Thomas Degrange assistant technique District, le label espoir jeune FFF. L'Association Sportive Mellecey-Mercurey a tenu à saluer ce passage obligé et cette belle reconnaissance comme un énième pierre à son parcours en faveur de la formation des joueurs.

Côté ambitions, le club de la Côte Chalonnaise n'en manque pas, avec la ferme volonté "d'accroître le nombre de licenciées féminines, de structurer toujours plus l'école de foot pour renforcer la fidélisation et l'attraction du club" a confié Frédéric Michelot. "Ce label est une très belle reconnaissance et elle récompense le travail de toute une équipe d'éducateurs bénévoles qui même lors de nos différents confinements à continuer à garder le contact avec leurs joueurs et joueuses" a rajoouté le Président du club.



Vous souhaitez rejoindre pour la saison 2022-2023 l'ASMM

Joueurs et Joueuses nés à partir de 2017

ou Educateurs , Educatrices , formés ou non ( formation possible)

Contacter :

Fred Michelot Président 06 30 31 92 96 [email protected]

Sébastien Aubert Responsable école de foot 06 10 21 87 72