Je(ux) m'amuse au Plateau : retour en images (2/2)

Si l'équipe de la Maison de quartier s'est pliée en quatre pour cette fête soit un succès, il aura pas fallu longtemps aux enfants du Plateau pour profiter des différentes animations proposées ce samedi 21 mai 2022.

Des habitants du quartier qui ont reçu la visite du maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, qui était accompagné d'Isabel Paulo, conseillère municipale déléguée Actions en direction des jeunes, Monique Brédoire, conseillère municipal chargée de mission Développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap, et Jean-Michel Morandière, adjoint au maire en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, lequel fait un peu officier de régional de l'étape puisqu'il est connu au Plateau comme le buraliste du quartier et l'ancien président du Comité de quartier du Plateau avant de céder sa place à Yoann Bougaud.

Et pour clôre les festivités, Julie et Khalid ont organisé un quizz autour du jeu.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati