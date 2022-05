Repas du printemps convivial pour le Comité de quartier Clairs Logis-Coubertin

Réunie autour de son président, Roger Blaind, toute l'équipe du Comité de quartier Clairs Logis-Coubertin étaient aux petits soins des 26 convives de son traditionnel repas de printemps.

Après quelques gougères et feuilletés de bienvenue, au menu, nous avions un millefeuille de saumon et sa sauce océane ou un assortiment de 3 charcuteries (jambon persillé, jambon cru et rosette), un mignon de porc sauce vigneronne pomme de terre grenaille ou un dos de cabillaud sauce à l'oseille et riz aux petits légumes,de la faisselle sucrée à la crème, un pavé poire caramel et pour finir, un café.

Payé 20 euros avec une bouteille pour 6 personnes et une coupe de crémant, les plats ont été préparés par Bourgogne Repas et servis entre autres par Dominique Nectoux et Laurence Blaind, respectivement secrétaire et trésorière du Comité.

Et parmi les convives, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées Accompagnement du handicap et Gabriel Valleau, 101 ans, né le 15 février 1921.

Un repas de printemps sous le signe de la convivialité.

Prochaines activités du Comité de quartier Clairs Logis-Coubertin, un après-midi jeux et un concours de pétanque en juin.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati