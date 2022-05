Victoire pour l'UV Chalon avec Jean-Luc Bonnetain

La deuxième place de Ludovic Martin, au championnat de Saône et Loire Ufolep, la semaine dernière à Allerey a donné le signal de la renaissance pour le club chalonnais.

Il y a bien longtemps que l’UV Chalon n’avait pas été à pareille fête. La dernière victoire remontait en effet, à septembre 2019, avec Lilian Colaut, dernier vainqueur du Prix de la ville de Chalon en catégorie cadets. Après deux années au SCO Dijon, Lilian fait aujourd’hui les beaux jours du club de Corbas en Division Nationale.

Les deux années de pandémie et les difficultés pour l’UVC à dépasser son histoire centenaire ont bien failli coûter la vie au club cycliste le plus ancien de Chalon. Quelques dirigeants, bénévoles et coureurs ont essayé de relever le défi de la survie du club. Aujourd’hui, en convalescence, l’UV Chalon a fait sa réapparition sur les courses départementales dans les deux fédérations affinitaires UFOLEP et FSGT. Les amateurs de cyclisme ne s’en plaindront pas.

Cela fait plusieurs semaines que la poignée de coureurs de l’UVC, déterminés et motivés pour montrer le maillot azur et or, tournait dans les 10 premières places. Ces résultats étant d’autant plus difficiles à obtenir, que l’effectif ne permet pas encore de réaliser des courses d’équipe. Après le titre de vice-champion départemental UFOLEP, remporté dimanche dernier par Ludovic Martin, c’est donc au tour de Jean-Luc Bonnetain de monter sur la plus haute marche du podium. Après avoir bien contrôlé ses adversaires, Jean-Luc a misé sur son expérience pour se détacher dans les derniers kilomètres et savourer sa victoire en franchissant la ligne d’arrivée en solitaire et les bras levés.

Après avoir parfaitement organisé et réussi les championnats départementaux UFOLEP à Allerey, plus de 100 coureurs étaient au départ, l’Union Vélocipédique Chalonnaise revient sur la scène cycliste avec de nouvelles ambitions. La renaissance est encore fragile, mais avec la volonté de réussir et de rassembler, les dirigeants et les coureurs chalonnais entrevoit une belle éclaircie.