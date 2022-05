L’association Châtenoyenne 47/51 a tenu son assemblée générale à la salle des fêtes Maurice Ravel.

Son président Michel Tremoy a remercié les membres de leur présence ainsi que Roland Bertin, 1er adjoint représentant Vincent Bergeret maire de la commune jusqu’à son arrivée. Il a rappelé que l’association avait perdu certains de ses membres, de 57 la première année, l’association n’en compte plus que 48. Il a parlé des projets, des sorties possibles et d’autres bons moments à passer ensemble pour les membres de l’association.

Christiane Tremoy, secrétaire, a présenté aux adhérents une proposition d’extension des années d’accès à l’association comme membre. Elle leur a demandé de se prononcer sur sa proposition et sur les années à prendre en compte. L’objectif original de l’association est d’organiser des échanges, des rencontres, des loisirs, des sorties entre châtenoyens(ennes) nés de 1947 à 1951 et, très important, qui ont été écoliers(ères) dans la commune. Si la proposition est entérinée, les nouveaux adhérents devront avoir été à l’école communale. Le choix s’est arrêté sur l’année 1955 et sera validé par l’ensemble des membres, en second lieu, après analyse du nombre que cela va représenter. Christiane Tremoy a parlé de la nécessité d’écrire un règlement intérieur.

La présentation du bilan financier par Elisabeth Meunier fait état d’une trésorerie saine malgré les conditions que chacun connait.

Roland Bertin a pris la parole pour exprimer, au nom de la municipalité, la satisfaction de voir un bilan positif, une bonne tenue des comptes et il a assuré qu’ils pouvaient compter sur le soutien de la mairie.

Une AG rondement menée, la journée s’est prolongée autour d’un apéritif et d’un repas.

C.Cléaux