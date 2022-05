Trois rétentions de permis sur les routes de Saône et Loire en 48h

- Le 20 mai 2022, à 07h45, sur une voie communale, commune de DRACY LE FORT (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône, contrôlent le conducteur d'une BMW série4, à la vitesse de 111 km/h (vitesse retenue : 105 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 50 km/h. Ce dernier, âgé de 63 ans, est gérant de société et demeure dans le Chalonnais.

- Le 22 mai 2022, à 12h02, sur l'autoroute A6, sens Paris/Lyon, commune de Fontaines (71), les militaires du peloton motorisé de Chalon sur Saône contrôlent la conductrice d'une RENAULT Mégane, à la vitesse de 173 km/h (vitesse retenue : 164 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Cette dernière, âgée de 27 ans, détentrice d'un permis probatoire, est secrétaire médicale et demeure dans le Val de Marne.

- Le 22 mai 2022, à 17h00, sur la la RN 79, commune de Milly Lamartine (71), les militaires du peloton motorisé de Charnay Lès Mâcon, contrôlent le conducteur d'une AUDI, à la vitesse de 180 km/h (vitesse retenue : 171 km/h) pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h. Ce dernier, âgé de 26 ans, est étudiant et demeure dans le Rhône.

Les permis de conduire ont été retirés et les véhicules placés en fourrière.