Conservatoire du Grand Chalon/Théâtre Piccolo : 'Octotrip', ensemble de cuivres

Le son des cuivres est réputé pour sa chaleur communicative et sa convivialité. Alors, que vous soyez mélomane habitué de nos hauts du panier ou tout simplement néophyte, nous vous invitons à venir écouter huit musiciens talentueux qui vont bousculer et ébouriffer le très sage théâtre Piccolo.

Formé par une jeune génération d’interprètes ouverte à de multiples langages, Octotrip défend un répertoire composé exclusivement d’arrangements sur mesure et de créations.

Cet ensemble met en valeur les différentes couleurs que propose le mélange entre trombone, euphonium et tuba, mais on oublie vite les instruments pour se laisser porter par la musique.

MARDI 31 MAI 2022 À 20H - THÉÂTRE PICCOLO

INFORMATION PRIX / BILLETTERIE du mardi au vendredi de 13h à 17h30. Tél. : 03 85 42 42 67

