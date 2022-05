La première pierre de la future résidence Cœur de Ville «Le Philibert» a été posée

En lieu et place d'une friche commerciale située à deux pas du Boulevard de la République, 17 futurs logements verront le jour au 2ème semestre 2023. Plus de détails avec Info Chalon.

Lundi 23 mai 2022à 17 heures, Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Élisabeth Vitton, vice-présidente du Grand Chalon en charge de l'habitat et de l'énergie, Pierre Andriot, président de Coop Habitat Bourgogne et maire de Mellecey, Cyril Lagarde, directeur général de Coop Habitat Bourgogne, et Michel Jaffiol, membre du Comité régional d'Action Logement, ont posé ensemble la première pierre de la future résidence Cœur de Ville «Le Philibert», située au 4 Rue Philibert Guide.

Lors de la cérémonie, le directeur général de Coop Habitat a expliqué les particularités de la résidence qui devrait accueillir ses premiers habitants au 2ème semestre 2023.

Pour mémoire, le projet s'inscrit dans le programme «Action Cœur de Ville» qui incite à la mobilisation de l'expertise et des ressources de tous les acteurs pour la réussite de la rénovation et l'attractivité des centres-villes.

Une des principales ambitions est de conforter et faire revenir les ménages dans les centres-villes en favorisant la réhabilitation et la requalification d'unités foncières souvent vétustes afin qu'une réponse soit apportée aux impératifs et attentes d’aujourd'hui :

• Être une alternative soutenable au modèle pavillonnaire.

• Faciliter l'accès à des logements neufs et très peu énergivores en centre-ville afin de développer une vie locale.

• Renforcer l'accompagnement des projets de requalification du bâti.

Cette ambition est en parfaite cohérence avec les objectifs d’aménagement fixés par Le Grand Chalon et la ville de Chalon-sur-Saône.

À proximité immédiate du Boulevard de la République et du Square Chabas, la résidence Cœur de Ville «Le Philibert», répond ainsi parfaitement à ces objectifs. Elle porte sur un tènement foncier bien localisé dans la ville et d'une surface idéale pour créer un îlot à taille humaine favorisant le bien vivre ensemble.

Cette résidence close et sécurisée présente une architecture contemporaine, élégante et sobre.

Elle présente un intérêt collectif indéniable car remplacer une ancienne friche commerciale en un îlot d'habitat durable répond parfaitement à l'enjeu de reconstruction de la ville sur la ville. Cela permettra de remplacer un bâti vétuste couvrant 100% de la parcelle par un lieu d'habitation agréable et pratique.

Ainsi, le projet porte sur la création d'un immeuble en R+4+Attique comprenant 17 logements avec stationnements privatisés, respectant la granulométrie suivante :

• 6 T2 entre 47 et 50 m2

• 8 T3 entre 68 et 72 m2

• 3 T4 entre 93 et 104 m

Tous les logements bénéficieront en plus d'un espace de vie supplémentaire : un balcon ou même une terrasse panoramique pour allier qualité de vie intérieure et extérieure. Respectant les normes RT-2012, chaque appartement est équipé d'une chaudière individuelle gaz à condensation et de vitrages performants pour un confort hiver comme été.

Comme l'indique Sébastien Martin, en février 2021, le Conseil communautaire du Grand Chalon a approuvé l'accompagnement financier de 74 000 euros de l'opération de démolition/reconstruction, le projet répondant aux attendus du PLH : «De la réhabilitation à la restructuration : vers une offre attractive de l'habitat en centre-ville».

À noter que l'opération est actuellement commercialisée à 95 %. Notons que les petites typologies souhaitées par le Grand Chalon ont trouvées preneur. À ce jour, seul 1 logement de Type 2 reste à vendre.

La démolition s'est effectuée entre le mois d'octobre et le mois de décembre 2021. Quant à la construction, elle a démarré par la réalisation des fondations par pieux en février 2022 et doit se poursuivre jusqu'au 2ème semestre 2023.

Sur ce projet, Action Logement est engagé à hauteur de 580 000 euros en prêt à court-terme et subventions comme une prime accession de 15 000 euros pour les futurs propriétaires salariés du privé.

Cette opération-modèle démontre que l'investissement de tous permet collectivement d'atteindre des objectifs de restructuration et réinvestissement du centre-ville.

Étaient également présents, Amélie Vion, assistante du directeur général de Coop Habitat Bourgogne, Pauline Guitheaux, conseillère commerciale de Coop Habitat Bourgogne, Yves Guillot, développeur foncier de Coop Habitat Bourgogne, Daniel Aladame, ancien président de Coop Habitat Bourgogne à l'origine du projet, Sophie Dziobek, conseillère immobilière de Collier Immobilier à l'origine de la transaction, Justine Dauvois, conseillère location de Collier Immobilier, et Aurélien Collier, gérant de Collier Immobilier, pour ne citer qu'eux.

