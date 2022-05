A l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône : Finales des Championnats de France Juniors de natation du Du 24 au 29 mai de 17h30 à 19h30

Du mardi 24 mai au dimanche 29 mai de 17 heures 30 à 19 heures 30, se déroulent à l’Espace Nautique de Chalon-sur-Saône, les Finales des Championnats de France Juniors de natation en présence de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, Dominique Melin,

Vice-présidente en charge des Sports, Gilles Sezionale, Président de la Fédération Française de Natation et Patrick TRIOEN, Président du Cercle Nautique Chalonnais et des membres de son Comité Directeur.

Sur place, seront présents 274 nageuses et 287 nageurs représentants 195 structures pour 2272 départs de courses individuelles et 80 de relais. Cette compétition nationale permettra aux nageuses et nageurs qualifiés d’accéder au Festival Olympique de la Jeunesse Européenne mais aussi aux Championnats d’Europe Juniors et aux Championnats du Monde Juniors.

Au programme pendant ces 5 jours : 17 épreuves individuelles Filles et Garçons, 7 épreuves de relais avec séries le matin, finales et relais l’après-midi avec un début des courses à 10h et 17h30. Les catégories sélectionnées sont les filles Juniors 1 et 2 (2008-2007), Juniors 3 et 4 (2006-2005), les garçons Juniors 1 et 2 (2007-2006), 3 et 4 (2005-2004).

Niveaux internationaux, il y aura la présence de Justine DELMAS (CNO St Germain en Laye) : Championnats d’Europe B50 (Budapest, mai 2021) : 39ème (50B), Championnats d’Europe B25 (Kazan, novembre 2021) : 21ème (200B) Championnats d’Europe Juniors (Rome, juillet 2021) : 1ère (200B), 5ème (50-100B Meilleure Performance Française 17 ans (50B, 100B, 200B)

Ses courses phares : 50 B (mardi), 100B (samedi), 200B (jeudi), 400-4N (mardi)

J.P.B