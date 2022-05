LEGISLATIVES - 3e circonscription de Saône et Loire - Charles Landre aux côtés de Marie-Jeanne Philippe

Communiqué

Je m’engage comme suppléante de Charles Landre

Originaire d'un petit village et issue d'un milieu modeste, une éducation solide et rigoureuse m'a permis de trouver la voie pour exercer le métier de mes rêves et ainsi consacrer ma vie professionnelle à enseigner et faire de la recherche.

Tout au long de ma carrière je me suis ainsi engagée au service des élèves avec pour objectif essentiel de les faire réussir et pour ce qui concerne la recherche scientifique, de mettre tout en œuvre afin que la France soit à la pointe de l'innovation. Comme professeur, présidente d’Université puis rectrice, j’ai toujours poursuivi ces objectifs.

Retraitée et désormais Conseillère Municipale dans le petit village de Granges (550 habitants), je cherche à y développer un accès à la culture pour tous.

Dans cette campagne mon engagement auprès de Charles Landre manifeste que nous portons des valeurs communes comme le goût de l'effort mais aussi la réussite par le mérite que je considère -comme la saine gestion des dépenses publiques - essentielles pour l'épanouissement des élèves et l'efficacité éducative dans les écoles de nos territoires ruraux. Écoles dont, depuis de trop nombreuses années, les problématiques n'ont non seulement pas été prises en compte mais qui ont aussi été strictement été oubliées. Il est temps que cela change et que nous disposions d’un député qui défendre vraiment ces valeurs et l’équilibre entre les villes et les campagnes.

En somme je ne défends moi, ni la dette ni le déchirement social mais le dépassement collectif et de soi pour retrouver une France sereine, accueillante et exemplaire.

Pour toutes ces raisons, je m’engage auprès de Charles Landre qui sera, je le souhaite, le prochain député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire

Marie-Jeanne Philippe