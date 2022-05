Une bonne fréquentation à la bourse aux livres organisée par la bibliothèque de Châtenoy le Royal.

Les livres sont écrits pour être lus et pour ce faire il faut qu’ils circulent, qu’ils passent de mains en mains pour assouvir la soif de lecture des liseurs. Des bacs pleins offraient des romans, BD, histoires pour enfants, ados, adultes et même tout petits et bien d’autres merveilles littéraires à un prix unique de 1 € quel que soit l’ouvrage.

Une bonne fréquentation pour cette bourse aux livres, de quoi satisfaire les bibliothécaires Aline, Pascale et la jeune stagiaire Alissa. Présentes pour conseiller, pour compléter les bacs le samedi, elles avaient auparavant déjà passé beaucoup de temps à préparer cette journée.

Vincent Bergeret maire de la ville, Marie Mercier sénatrice et quelques élus sont venus non seulement rendre visite aux bibliothécaires mais aussi faire quelques achats. Campagne électorale oblige, Louis Margueritte, candidat de la majorité présidentielle, était également présent avec Marine Mangione élue municipale à Châtenoy.

Un Gueugnonnais a fait spécialement le déplacement à Châtenoy pour la bourse aux livres de la bibliothèque, il est reparti avec au moins une cinquantaine d’ouvrages de toutes sortes. « J’ai tout dépensé en livres » a-t-il confié.

C.Cléaux