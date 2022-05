Elus, habitants et jeunes de l’ASCR Foot, tous mobilisés pour la journée citoyenne à Châtenoy le Royal.

La journée citoyenne organisée par la municipalité est devenue une action classique tous les ans mais pour garder nos villes et campagnes propres, le geste citoyen c’est au quotidien qu’il se pratique.

Samedi matin, adultes et jeunes se sont retrouvés dans la cour derrière la mairie pour prendre un petit encas avant de se mettre en chasse aux détritus en tout genre, au nettoyage d’espaces verts, de trottoirs,..., et peinture d’équipements collectifs (tourniquets, barrières…). Les services techniques avaient mis un camion à disposition pour récupérer sacs, herbes et branchages.

Les habitants de Châtenoy ont pu voir à l’œuvre la trentaine de jeunes sportifs de l’ASCR armés de pinces et de sacs.

Une équipe de bénévoles dont faisait partie le maire était dans le quartier des Erronges. Ils ont eu la visite de Sébastien Martin Président du Grand Chalon qui était en tournée dans quelques communes du GC.

Cette année, un constat plutôt positif a été relevé en fin de matinée avec beaucoup moins de déchets trouvés dans les rues et recoins de la ville

En fin de cette matinée, tous le.s bénévoles étaient conviés aux nouveaux locaux du foot où la synthèse de la matinée a été faite par Vincent Bergeret maire de la ville.

Le maire a remis le diplôme du jeune écocitoyen aux 28 jeunes qui ont participé à cette action.

Une matinée bien remplie pour tous les participants qui ont été remerciés par Vincent Bergeret. Il a ensuite convié tout le monde au moment convivial offert par la municipalité.

C.Cléaux