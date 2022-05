Clovis Cornillac était au Mégarama Chalon ce mardi pour présenter son film

Mardi 24 mai 2022 à 19 heures 30, Clovis Cornillac était présent au cinéma Mégarama Chalon afin de présenter «C'est magnifique !», film qu'il a réalisé et pour lequel il tient le rôle principal. Plus de détails avec Info Chalon.

Clovis Cornillac était de passage dans notre ville, mardi soir, pour la promotion de son nouveau long-métrage, «C'est magnifique !» présenté en avant-première, devant 140 spectateurs au Mégarama Chalon.

Influencé (même inconsciemment) par l'univers de Marcel Aymé, Buster Keaton, Jacques Tati ou encore Alexandre Trauner avec son petit air de «Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain» de Jean-Pierre Jeunet dont il reconnait le cousinage, «C'est magnifique !» raconte l'histoire pleine de charme poétique et aux couleurs saturée de Pierre, la quarantaine, un homme à la recherche de ses origines.

D'une touchante naïveté, lui qui a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus, est confronté à une étrange affection (il perd ses couleurs).

Après la disparition de ses parents, il croise la route d'Anna, une pétillante donzelle incarnée par la toujours impeccable Alice Pol, qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas comme les autres, accepte de l'aider.

Tourné en grande partie — pour ne pas dire dans sa totalité — à Lyon (quand ce n'est pas à la Mulatière, à Bron et à Sainte-Foy-lès-Lyon), personnage à part entière du film, qui se trouve être la ville natale de Clovis Cornillac.

L'acteur et réalisateur français qui a déjà effectué une tournée de promotion dans 60 villes de l'Hexagone a bien voulu répondre à nos questions avant de rencontrer son public.

«J'aime jouer dans mes films. J'avais pensé à d'autres acteurs pour jouer le rôle principal mais ça n'a pas été possible. Et de toute façon, mes producteurs ont toujours pensé que ce serait moi qui jouerait le rôle de Pierre. Soit. Je n'aimerais pas gâcher mes propres films. Jouer me plaît beaucoup mais je ne réalise pas de film pour jouer dedans. C'est mon quatrième film derrière la caméra. Je ne fais pas de cinéma pour ça! Et comme les gens ont l'air d'apprécier que je le fasse, autant le faire», nous explique-t-il.

Clovis Cornillac, qui affiche plus de 35 ans dans le métier, nous indique avoir tourné le film en 6 semaines seulement et qu'il était prêt bien avant la fin de la crise.

«Dès le début, je voulais faire un film sur la bienveillance dans un monde au cynisme ambiant car quand les gens vont bien autour de moi, je vais bien. Je préfère que ça aille bien autour de moi. Surtout que le cinéma est aussi fait pour faire passer des émotions donc si je peux mettre un peu plus de bienveillance dans ce monde, j'aurais réussi ma mission», poursuit l'acteur, «tout ce qui est dans mon films est important en tant que réalisateur. Il n'y a pas un truc que je n'ai pas validé moi-même».

À noter qu'en novembre, le réalisateur proposera son 5ème long-métrage, «Couleurs de l'incendie», adaptation d'un roman du même nom de Pierre Lemaitre publié en 2018, faisant suite au roman Au revoir là-haut.

Que l'acteur qualifie de «film trés aventureux» et «Monte Cristo des années 20».

Clovis est aussi revenu sur le choix de la capitale des Gaules pour situer son film pour mieux lui déclarer son amour comme Amélie Poulain pour Montmartre.

Au fur et à mesure de l'entretien, nous sentons que chez Clovis, le cinéma c'est plus qu'un métier, c'est une passion qui l'habite et «C'est magnifique !» est une véritable déclaration d'amour au 7ème art.

«Pour que le cinéma aille, il faut lui offrir des films de cinéma», conclut ce dernier.

Projetée dans plus de 400 salles en France, cette fable poétique et bienveillante est à découvrir le 1er juin au cinéma.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati