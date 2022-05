Musique et apéro pour le Collectif Chalonnais Libertés et Vérité

Une trentaine d'anti-pass sanitaire du Chalonnais se sont mobilisés ce mercredi 25 mai 2022 sur la Place de l'Hôtel de Ville autour d'un apéro et en musique. Plus de détails avec Info Chalon.

Aux abords de la mairie de Chalon-sur-Saône, mercredi 25 mai 2022, des tables remplies de victuailles (petits plats, boissons, gâteaux) et des musiciens dont , Pascal Poyen, un des co-organisateurs de l'événementà l'harmonica.

Environ 30 personnes ont répondu dès 18 heures 30 à l'appel du Collectif Chalonnais Libertés et Vérité.

Objectif : continuer de se mobiliser autour d'un apéro festif avec prises de parole tous les derniers mercredis de chaque mois.

Il s'agit ici de la 1ère édition de ce qu'il faut désormais appelé un apéro Vérités.

«En deux ans, on a perdu beaucoup de libertés. On sera là pour les générations futures : tant que ça continuera, on continuera !», déclarera une des participantes.

Conscients d'être une minorité visible mais qui a du mal à faire entendre sa voix, vaccinés ou pas vaccinés, les membres du collectif ne sont pas juste réunis autour d'un apéritif mais rassemblés pour exiger l'abrogation définitive du texte de loi autorisant l'instauration du pass sanitaire qu'ils qualifient de «ségrégationniste» et qui, selon eux, «entrave les libertés des femmes et des hommes de ce pays».

Prochain apéro Vérités, le mercredi 29 juin 2022.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati