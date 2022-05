'Motus et bouche cousue' : entre frère et soeur, la complémentarité de deux savoir-faire

Julie, comment est né 'Motus et bouche cousue' ?

Motus et bouche cousue est avant tout une aventure "familiale" lancée avec le soutien de mon frère Lucas. Né pendant le confinement, nous avions la volonté de mettre à l'honneur des habitants passionnés et mobilisés (de notre ville), à travers un portrait illustré et personnalisé.

L'aventure s'est poursuivie avec le bouche à oreille et nos réseaux sociaux (facebook et instagram).

Pourquoi ce nom ?

Nous souhaitions mettre à l'honneur une expression du quotidien pour marquer les esprits et refléter notre travail "dans l'ombre". "Nous faisons le pari de révéler le meilleur de chacun et ainsi que vos ambitions - personnelles comme professionnelles - jusqu'au moment venu. Alors motus et bouche cousue..."

Qui compose l'équipe et en quoi êtes-vous complémentaires ?

Une complémentarité de 2 savoir-faire.

La grande sœur : Passionnée par les arts graphiques, je suis diplômée en communication visuelle et de l’Ecole Média Art de Chalon-sur-Saône, titulaire de la licence professionnelle TAIS (Technique et Activité de l’image et du Son) ; j'exerce depuis plus de 10 ans en tant que graphiste et chargée de communication dans une imprimerie près de Chalon-sur-Saône.

Le petit frère : Lucas a suivi des études supérieures à Paris et à l’étranger avant de mettre ses compétences au service d’un grand parc d’attraction puis de deux cabinets de conseil Parisien, où il a aidé pendant près de 5 ans les patrons et décideurs français à porter leurs visions et challenges à travers l’organisation de conférences.

Quels services et articles proposez-vous ?

Nous proposons des créations 100 % cousu-main avec notre gamme « Motus personnalisé » (portrait illustré). Nos coffrets comprennent la réalisation de portrait(s) illustré(s), la remise du fichier HD et une impression au format 30 x 40 cm. Nous pouvons également décliner votre illustration sur différents supports de communication (carte postale, carte invitation, faire-part, calendrier, mug...). Une belle idée de cadeau original et personnalisé !

Nous accompagnons également les entreprises dans la création d'identité visuelle (logo illustré), avec déclinaison possible sur carte de visite, packaging...

Où peut-on vous trouver ?

Vous pouvez retrouver toute notre actualité sur nos réseaux sociaux et nos offres sur notre site internet.

Instagram : @maison.motus

https://www.instagram.com/maison.motus/

Facebook : @motusetbouchecousue.studio

https://www.facebook.com/motusetbouchecousue.studio

Site internet :

https://maison-motus.com/

Vous affichez aussi clairement vos engagements notamment en ce qui concerne l'impact environnemental...

Nous sommes fiers, déterminés et engagés à soutenir l'artisanat français (made in France). Toutes nos illustrations sont réalisées à la main avec une tablette graphique et nos affiches sont imprimées dans une imprimerie locale labellisée imprim'vert. Nous sommes ouverts et à l'écoute de futures collaborations et partenariats avec des acteurs locaux de notre région !

Propos recueillis par SBR - Photos transmises par Julie Canovas pour publication, ©motusetbouchecousue