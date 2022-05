Comité Judo 71 - La championne de Judo Sarah Léonie CYSIQUE en démonstration

En effet , le comité départemental de Judo et le Crédit Agricole Centre Est, ont ainsi proposé 3 temps forts avec la Championne !

Dans un premier temps, un entrainement exclusivement féminin a été mis en place où toutes les licenciées des clubs du départements qui le voulaient (de 5 ans à Vétéranes) ont eu le plaisir de voir, écouter et participer à un bel échange avec la jeune médaillée Olympique.

C'est est suivi une longue séance de dédicaces, signature sur kimonos, t shirts et ceintures, ainsi qu'un petit porte clé offert à tout ceux qui ont eu un peu de patience.. Sans oublier, bien évidemment, la séance photos avec la déjà multiple médaillée européenne.

Le 3ème temps fort fût un entrainement mixte pour les plus grands . Cette fois ci, plus de 150 personnes ont pu profiter des conseils précieux de l'athlète de haut niveau. Sarah Léonie a su se rendre disponible et répondre aux multiples questions posées en fin de séance, ce qui restera à coups sûr dans les mémoires de chacun des participants.

Raymond BURDIN, maire de St Marcel, Dominique MELIN, vice présidente du grand Chalon en charge des sports, et Frédérique BADET, président du comité départemental de Judo, ont ainsi pu constater de la belle dynamique du Judo et des valeurs transmises par de des athlètes qui savent se rendre disponibles, accessibles et à l'écoute. Une bien belle leçon d'humilité et de partage appréciée par tous !