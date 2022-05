Les championnats régionaux d’arbalète Field IR900 se sont déroulés au stand Guy Chapuis de Châtenoy le Royal.

41 tireurs se sont affrontés les 20, 21 et 22 mai sur le pas de tir arbalète pour ces championnats régionaux.

Les compétitions d’arbalète Field IR900 se déroulent sur 3 distances, les arbalétriers après un temps imparti d’essais font les premières volées à 65 m, ensuite à 50 m et terminent sur les volées à 35 m, 3 flèches sont tirées par volées.

Le stand avait 16 postes de tir sous la responsabilité du directeur de tir et des juges de terrain, 1 arbitre du 21, 3 du 89 et 2 du 71. La plus jeune au pas de tir Zoé, 16 ans Cadette championne de France 18m en salle de l’Yonne a côtoyé Claude James 81 ans du club du Creusot.

La volée terminée, il faut effectuer le relevé des points. Jacques Mangematin de Châtenoy le Royal catégorie sénior a fait un tir parfait et obtient un 30.

Les épreuves terminées, les arbalétriers des 6 clubs se sont retrouvés pour la remise des récompenses.

Thierry Thevenet président du comité a annoncé les résultats. Vincent Bergeret maire de Châtenoy le Royal, Françoise Vaillant conseillère départementale et Gérard Tollard, président du Comité des Médaillés de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif 71 ont remis les médailles aux 3 premiers en individuel de chaque niveau et les coupes au premier de chaque catégorie.

Palmarès individuel

Cadets

1 Dewicki Zoé Etoile Auxonnaise 804

2 Chauvelot Justine Etoile Auxonnaise 789

HM Poussot Mathéo Etoile Auxonnaise 695

Juniors

1 Chauvelot Laura Etoile Auxonnaise 814

2 Thevenet Thomas Step Chalon/Saône 782

3 Diehl Corentin Etoile Auxonnaise 780

Dames

1 Dutreuil Marie S.T. Creusot 837

2 Le Floch Cécile T.S. Châtenoy le Royal 830

3 Pernin Amélie T.S. Châtenoy le Royal 802

Séniors

1 Mangematin Jacques T.S. Châtenoy le Royal 842

2 Bagnard Gaétan S.T. Creusot 837

3 Carlot Didier T.S. Châtenoy le Royal 835

Vétérans

1 Bagnard Philippe S.T. Creusot 786

2 Deborre Riberty Françoise S.T. Creusot 782

3 Languillat Georges Patriote Senonaise 756

Palmarès par équipe

Juniors

1 421160 - Etoile Auxonnaise 2345

Chauvelot Laura 814 - Diehl Antonin 751 - Diehl Corentin 780

Dames

1 471185 - T.S. Châtenoy le Royal 2328

Camus Alexandra 696 - Le Floch Cécile 830 - Pernin Amélie 802

2 471128 - S.T. Creusot 1714

Aubague Agnès 741 - Bonnot Christiane 136 - Dutreuil Marie 837

Séniors

1 471185 - T.S. Châtenoy le Royal 2491

André Hugo 814 - Carlot Didier 835 - Mangematin Jacques 842

2 471128 - S.T. Creusot 2483

Bagnard Gaétan 837 - Coussot Jean-Paul 821 - Mutin Nicolas 825

Vétérans

1 471128 - S.T. Creusot 2311

Bagnard Philippe 786 - Deborre Riberty Françoise 782 - Marchesano Antonio 743

2 489143 - Patriote Senonaise 2183

Baderot Jacques 675 - Languillat Georges 756 - Peudpiece Gilles 752

C.Cléaux