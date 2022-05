Rugby : L’équipe U8 du CRC vainqueur de son groupe au Challenge Départemental

Une équipe U8 sous les couleurs de Châtenoy le Royal était engagée au Challenge Départemental du Comité Départemental 71 de rugby qui se déroulait ce jeudi 26 mai, à Autun au stade Saint Roch, dans le cadre des 9e Olympiades de Saone et Loire.

Répartie dans trois groupes de niveaux (A - B - C), l’équipe du Châtenoy Rugby Club est revenue victorieuse et première du groupe C « Une vraie équipe de guerriers » a souligné l’inusable éducateur René Chambaz qui était accompagné dans sa tache par Ludovic Devlieger et Romain Rosel.

JCR