GOLF -  Virgile Schmitt remporte la coupe Garage des Chavannes 2022

Elève du sport-étude de Chalon, le jeune Pontissalien, avec notamment quatre birdies à son actif aux trous n°2, n°13, n°15 et n°17, s’est logiquement imposé. Rendant une carte de 77 suffisante pour être synonyme de succès.

Le manager du Golf de la Roseraie Eric Morin, qui animait la remise des prix, n’a pas manqué de faire part de sa déception. Car une nouvelle fois la participation n’a pas dépassé la trentaine de joueurs... et pourtant il faisait beau ce jour-là. Décidément l’après-Covid semble difficile. Ce qui n’a pas empêché malgré tout Pascal Poulleau, le sympathique gérant du Garage des Chavannes, spécialiste des gammes BMW et MINI, qui était accompagné par Agnès, son épouse, Romain et Eva, ses enfants, et David, un ami, de féliciter et de récompenser les gagnants des différentes séries.

Epreuve de sélection pour le WAGC 2022

Comme la précédente compétition, la coupe Garage des Chavannes servait d’épreuve de sélection pour la finale régionale du World Amateur Golfers Championship 2022, prévue le 24 juillet prochain au Golf du Château de Chailly. A l’issue des deux premières manches qualificatives étaient sélectionnables Virgile Schmitt en 2e série, Corentin Besse en 3e série, Guillaume Lavollée en 4e série et Claude Fieux en 5e série.

Les résultats

2e série messieurs : brut : 1. Virgile Schmitt (Pontarlier) 77 ; net : 1. Virgile Schmitt (Pontarlier) 69.

3e série messieurs : brut : 1. Corentin Besse (Chalon) 83 ; net : 1. Corentin Besse (Chalon) 72, 2. Nicolas Grebot (Chalon) 72.

4e série messieurs : brut : 1. Guillaume Lavollée (Chantaco) 86; net : 1. Guillaume Lavollée (Chantaco) 66, 2. Alain Wavrant (Chalon) 71.

5e série messieurs : brut : 1. Claude Fieux (Chalon) 90 ; net : 1. Claude Fieux (Chalon) 66, 2. François Lapérotte (Chalon) 73.

6e série messieurs : brut : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 104 ; net : 1. Frédéric Laugier (Chalon) 78.

série jeunes : brut : 1. Amaury Lavollée (Chalon) 78 ; net : 1. Amaury Lavollée (Chalon) 62.

Gabriel-Henri THEULOT