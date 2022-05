Installation de nouvelles ruches sur le toit de la salle Marcel Sembat

La déclaration de Gilles Platret et le photoreportage info-chalon

Vendredi 27 mai, à 8h, salle Marcel Sembat, la presse locale était conviée pour couvrir l’événement de l'installation de 3 nouvelles ruches et leurs habitantes (des abeilles noires Buckfast) sur le toit, en présence d’Annie Sassignol, Maire de Champforgeuil et Conseillère Déléguée au Grand Chalon représentant Sébastien Martin, Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de nombreux apiculteurs référents dont Yves Rondelet et du service de la Direction du Développement Durable de la Ville et du Grand Chalon.

Actuellement 3 sites récencent sur le bassin chalonnais des projets de territoires durables comprenant des ruches pédagogiques destinées aux écoles ; les ruches installées sur le toit de la Salle Marcel Sembat gérées par Yves Rondelet, sur le site de la Thalie à proximité d’Intermarché, gérées par Bernard Guyot et sur la lagune de Farges, gérées par le professeur Janichon du Lycée de Fontaines.

Si les 4 premières ruches avaient été installées en 2011 sur le toit de la Salle Marcel Sembat, 3 autres viennent d’être installées (financement par le Grand chalon) et permettent aux 60 000 abeilles par ruche d’amener une récolte riche de plus de 60 pollens différents grâce au Parc Botanique situé à proximité mais provenant aussi de la variété de la flore récemment installée par la Ville de Chalon qui prend soin de la biodiversité.

Des ruches qui sont placées sous la surveillance de la GDSA (Groupement de Défense Sanitaire des Abeilles) afin de les protéger du frelon asiatique de plus en plus présent sur le territoire national.

Gilles Platret précisait à info-chalon.com : « L’intérêt de ces mises en place de nouvelles ruches sur le toit de la Salle Marcel Sembat, c’est quelque part c’est un testeur de la biodiversité et c’est aussi le pari qui a été fait ; que la nature en ville est très présente et qu’elle augmente d’année en année car les espaces verts augmentent dans cette ville donc une colonie d’abeilles peut y trouver parfaitement sa place […] C’est aussi l’aspect pédagogique parce que si la production n’est pas commercialisée, elle va directement en direction des jeunes et cela permet de leur expliquer un peu les choses et permet aussi d’éclairer la prise de conscience. C’est une belle action initiée par le Grand Chalon, il ne faut pas l’oublier avec bien sûr l’aide de la Ville. Sur le plan pédagogique, c’est tout bénéfice et sur le plan de la biodiversité, on n’oublie pas non plus que les abeilles ont un rôle énorme dans le cycle naturel et que si elles disparaissaient un jour, on suivrait de peu car on a besoin de leur rôle pollinisateur pour assurer notre survie et celle de la nature. C’est donc une belle opération ! L’idée aussi, c’est que l’on va désormais identifier des espaces qui étaient systématiquement fauchés et on va essayer de les faucher un peu moins par un entretien différent comme par exemple dans les espaces du 8 mai et de l’Avenue Niepce… où l’on peut imaginer par exemple une fauche sur les bords de 1, 50 mètre pour bien montrer qu’il y a de l’entretien mais laisser un peu plus longtemps au milieu des herbes hautes pour que cela développe à la fois des graminées nouvelles et développer une faune nouvelle. C’est une idée, mais il faut que l’on ait une conception un peu différente de la nature en ville et tout ne doit pas être fauché. Il y a d’autres zones que l’on doit laisser plus libres et cela sera tout bénéfique pour les abeilles ! ».

Pour information : Sachez que les abeilles peuvent avoir un rayonnement de 3 kilomètres autour de la ruche mais que de 800 mètres à 1,5 kilomètre leur permette d’avoir un meilleur rendement de production.

