JEUX DE SAONE ET LOIRE - Bravo à André Dugenest

André Dugenest, jeune golfeur de l’AS Golf « La Roseraie », membre du conseil municipal enfant de chalon sur saône representant l’ecole Le Devoir, se distingue lors de la 9eme edition des jeux olympiques de Saône-et-Loire organisée à Autun en ce long week-end de l’ascension et de fête des mères.



Lors de la cérémonie de clôture, le comité départemental lui a décerné la médaille d’or pour le trophée du Fair-Play 71 toutes - 30 - disciplines confondues !



Mr Bernard Ponceblanc l’a félicité pour avoir participé à tous les événements sportifs et protocolaires organisés depuis l’arrivée de la flamme à Autun jusqu’a son extinction.



Son attitute, son sourire ainsi que sa très belle casquette ont retenu l’attention sur ces 3 jours et notamment celles des 800 enfants, parents, et journalistes présents à la ceremonie d’ouverture presidee par Mr André Accary, Président du département de Saône et Loire.