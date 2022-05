Un partenariat entre Mon annonce légale et info-chalon.com

Habilité à publier des annonces légales et judiciaires en Saône et Loire, info-chalon.com vient de formaliser un partenariat avec la plate-forme nationale "monannoncelegale.com".

Entreprises, particuliers, cabinets juridiques et comptables, info-chalon.com vous propose une solution clé en main en publiant directement via la plate-forme mise à votre disposition sur info-chalon.com. Une publication en Saône et Loire mais également à travers toute la France, par l'intermédiaire d'autres journaux habilités. Vous disposez en temps réel de l'édition de votre justification de publication et bénéficiez de tarifs ultra avantageux, au regard des tarifs régulièrement facturés par la presse "traditionnelle". En s'associant avec monannoncelegale.com, info-chalon.com s'allie avec des experts juridiques pour la relecture et correction de vos annonces en terme de conformité.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à vous connecter sur https://annonceslegales.info-chalon.com