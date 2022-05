Des jeux de Saône-et-Loire réussis pour les jeunes tireurs de la compagnie des Francs Archers Chalonnais

5 médailles individuelles et une médaille d'argent par équipe.

Ce samedi se déroulaient à Autun les 9ème jeux de Saône-et-Loire et une équipe de 7 jeunes archers Chalonnais participait à la compétition sportive de tir à l'arc. Pour leur première compétition importante nos jeunes chalonnais ont su se surpasser devant des compétiteurs plus aguéris et reviennent de ce périple avec 6 médailles dans leur escarcelle

1 médaille d'or pour Lola Munoz en benjamine Dame

1 médaille d'argent pour Timothée Leclerc en Benjamin Homme

1 médaille d'argent pour Julie Serpillon en Cadette

1 médaille de bronze pour Alizée Blonde en Minime Dame

1 médaille de bronze pour Jules Matin-Ligier en Minime Homme

Au pied du podium Juliette Vincent en Minime Dame et Mathis Simmonet en Minime Homme

Et pour finir la journée en beauté ils décrochent la Médaille d'argent par équipe ou 8 clubs du département étaient représentés