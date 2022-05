AVIS DE DECES - Monsieur Michel DUTARTRE

DRACY-LE-FORT, - BRANGES



Blandine, sa fille ;

Laurent, son gendre ;

Romain et Raphaëlle,

ses petits-enfants ;

Lucile et Emmanuel,

sa nièce et son compagnon,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Michel DUTARTRE

survenu à l'âge de 76 ans.

Les obsèques auront lieu au crématorium de Crissey le mercredi 1er juin à 16h15.

Fleurs naturelles uniquement, pas de plaques.

Pas de visite.

Sa famille rappelle à votre souvenir

Jacqueline

son épouse, décédée en 2013.