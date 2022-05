Journée du jeu au Centre Hospitalier William Morey

Afin de célébrer la fête mondiale du Jeu qui a eu ce week-end, le Centre Hospitalier William Morey a mis à disposition des agents, des patients et du public une quinzaine de jeux prêtés par la ville de Chalon-sur-Saône.

Ainsi lundi, dans le hall de l’hôpital de 9h00 à 17h00, en attendant un rendez-vous médical ou simplement pour se détendre, visiteurs et patients ont pu se changer les idées. Formant un duo avec un inconnu ou en famille, les jeux ont trouvé leur public. Moment de partage et de convivialité, ce dispositif d’un jour très apprécié a reçu la visite de Gilles Platret, maire de Chalon-sur-Saône et Bruno Legourd, Adjoint en charge des affaires sanitaires et sociales.

SBR

Photo Gilles Platret et Bruno Legourd, crédit : Service communication CHWM