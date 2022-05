Un avion, Un enfant, Un rêve a reçu ses partenaires avant la grande journée festive

Précédant la grande journée du samedi à l’aéroport du Grand Chalon et à la halte nautique de Fragnes-La Loyère, l’association Un avion, Un enfant, Un rêve organise la veille une réception à l’intention des nombreux partenaires, qui soutiennent cette magnifique action en faveur des enfants et adultes, malades ou en situation de handicap.

Après une interruption de deux ans occasionnée par la pandémie de Covid 19, une nouvelle soirée des partenaires s’est déroulée ce vendredi dans la salle annexe de la salle du Bicentenaire à Fragnes-La Loyère, en présence notamment d’Alain Gaudray, conseiller départemental et maire de la commune, de Dominique Rougeron, conseillère municipale, déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, représentant Gilles Platret, maire de Chalon, d’Annie Sassignol, maire de Champforgeuil, de Jean-Luc Durand, président de Cap au Large, du capitaine Damien Buriller, représentant le commissaire Emmanuel Breton, responsable de la circonscription de sécurité publique de Chalon, sans oublier celle de cinq membres de l’équipe des Ambassadeurs parachutistes de l’armée de l’Air et de l’Espace, invités d’honneur de l’édition 2022.

« On fête 20 ans d’action »

Dans un premier temps, Benoît Leduc, président d’Un avion, Un enfant, Un rêve, s’est plu à rappeler que « cette année on fête 20 ans d’action ». C’est en effet en 2001 que la belle aventure a débuté à l’initiative de la Jeune Chambre Economique de Chalon. Une aventure qui s’est ensuite poursuivie durant six ans grâce aux Secouristes Français Croix Blanche de Chalon, avant la création d’une association pour prendre le relais voilà une dizaine d’années. Une belle aventure, à laquelle a grandement participé Alain Gaudray, qui n’a pas manqué de souligner que cette manifestation était avant tout celle du cœur et dont l’objectif premier était de donner du plaisir à des personnes en difficulté.

Reprenant la parole, le président Leduc a rappelé également que durant ces deux années blanches l’association avait perdu un ami et soutien de poids, en la personne de l’homme d’affaires et député Olivier Dassault, disparu tragiquement en mars 2021 dans un accident d’hélicoptère survenu dans le Calvados.

Gala de la spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône le 11 septembre

Enfin, avant de remettre un symbolique diplôme de soutien à l’ensemble des partenaires présents, Benoît Leduc a donné rendez-vous pour le second grand événement de 2022, à savoir le gala de l’équipe spéciale des sapeurs-pompiers du Rhône le dimanche 11 septembre à 16 heures au Colisée à Chalon. Pour tout renseignement on peut appeler le 06.88.82.37.30. Dépêchez-vous de prendre votre billet, car le spectacle mérite d’être vu.

Gabriel-Henri THEULOT