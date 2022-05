AVIS DE DECES - Madame Geneviève METIVIER née AUBOEUF

CHALON-SUR-SAÔNE



Pascal et Christine METIVIER,

Christine et Pascal GUDEFIN,

Patrick METIVIER,

ses enfants ;

Laurie, Cédric et Virginie, Guillaume, Quentin, Ludovic, Mathilde et Jordan,

ses petits-enfants ;

Jade et Héléna,

ses arrière-petites-filles chéries ;

Vincent et Aline,

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Geneviève METIVIER

née AUBOEUF

survenu le 26 mai 2022 dans sa 82e année.

La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 2 juin 2022 à 11h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons pourront être

recueillis pour le service

pédiatrique de l'hopital William Morey de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

Jean-Claude METIVIER

son époux.