Trois dégustations à tarif réduit dans trois endroits uniques !

Le long de la Route71-Bourgogne du Sud, c’est un véritable parcours de découvertes, historique et sensoriel qui fera voyager curieux et passionnés à travers 3 événements : "Les Jeudis des Climats 71, découvrez nos vins & sites monastiques". L'occasion de retracer et goûter l'histoire des vins et Climats de Bourgogne avec des spécialistes passionnés par leur terroir.

Jeudi 9 juin à 17h30 à Cluny

Au cœur de l'Abbaye de Cluny, véritable emblème à la renommée internationale, Raoul SALAMA, journaliste œnogastronomique, animera une conférence sur la thématique "Les Abbayes viticoles", suivie d'une dégustation de trois vins bénédictins sélectionnés et présentés par Emmanuel NONAIN, guide conférencier et gérant d’Enoculture.

Jeudi 16 juin à 17h à Givry

Dans le domaine du Cellier aux Moines à Givry, situé au cœur de la Côte chalonnaise, exceptionnellement ouvert au public pour cet événement, Emmanuel NONAIN, guide conférencier et gérant d’Enoculture, animera une conférence suivie d'une dégustation de trois vins cisterciens sélectionnés et présentés par Raoul SALAMA, journaliste œnogastronomique.

Jeudi 23 juin à 17h30 à Tournus

A l'Abbaye Saint-Philibert, cœur battant du Mâconnais-Tournugeois, Emmanuel NONAIN, guide conférencier et gérant d’Enoculture, animera une conférence sur les Climats de Bourgogne. Elle sera suivie d'une dégustation de vins sélectionnés et présentés par des vignerons du cru sous la forme d'un petit salon des vins.

Pour chaque événement : durée 2 heures - limité à 100 personnes - tarif 15€/personne.

Les participants se verront offrir un verre « Œnomoment » à leur arrivée.

Inscriptions sur www.route71.fr rubrique "Billetterie".

BON PLAN : un tarif privilège de 40€ est proposé pour les 3 événements.