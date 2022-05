Conseil municipal du 24 mai 2022 à Crissey, les conseillers ont réglé les affaires courantes.

Éric Mermet, maire de Crissey, a commencé ce conseil par l’annonce de l’ajournement d’une des délibérations concernant la tarification du restaurant scolaire. Dans les décisions prises par le maire, les commandes en investissements de moindre coût ont été passées en revue : l’aménagement du plateau au carrefour de la rue principale avec les rues du lac et de la chapelle représentait le plus gros investissement de l’ordre de 68 300 €, des travaux de voiries, une étude géotechnique pour la création d’un bassin de stockage d’eaux pluviales... Monsieur le maire a annoncé un emprunt de 900 000 € pour financer des investissements. Ces décisions ont fait l’objet d’une prise d’acte.

Ressources humaines : le rapport 4 traitait de la modification du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), les rapports 5 et 6 du recrutement d’agents, un pour anticiper un départ en retraite, le second pour un accroissement saisonnier d’activité. Le rapport 7 ne concernait que la modification de la durée hebdomadaire d’un agent qui va passer à 37h en période scolaire et 35h pendant les vacances scolaires. Le conseil a attribué une subvention de 420 € à la nouvelle association, l’amicale "Pierre Feuille Ciseaux". Au niveau délibérations finances, seule la session d’un broyeur était portée à l’approbation des membres du conseil.

Quelques sujets comme ceux sur l’audit des écoles ou sur un contrat du Grand Chalon pour le développement du tourisme fluvial sur le canal du centre ont été évoqués en questions diverses.

C.Cléaux