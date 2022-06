Solimut Mutuelle de France et l’Espace des Arts signent une convention de partenariat visant à développer l’accès à la culture pour tous

Mardi à 11h, à l’Espace des Arts, c’est dans une ambiance des plus conviviales qu’une convention de partenariat a été signée entre la Scène nationale Chalon-sur-Saône et Solimut Mutuelle de France, représentée par sa Présidente Carole Hazé.

Créée à Marseille en 2015, Solimut Mutuelle de France, forte de plus de 6000 adhésions en Saône-et-Loire, œuvre, entre autres, à réduire les inégalités d’accès à la santé et à la continuité des soins. Elle souhaite également proposer à ses adhérents, un accès à la culture facilité. Un projet atelier ‘cuisine’ avait déjà eu lieu à l’Espace des Arts - un bon moyen de tisser des liens, de créer des solidarités, de « désacraliser » ce lieu, qui a notamment pour orientation son ouverture à tous les publics - puis des spectacles ont été proposés aux participants. C’est pourquoi Solimut Mutuelle de France et l’Espace des Arts se sont engagés dans un partenariat qui les liera pour deux ans. La signature de cette convention s’est faite en présence d’Hélène Gaufichon, Déléguée Solimut, de salariés, de M. Seguin, administrateur, M. Tales, Délégué, de représentants du Secours Populaire, de la Mairie de Lux, des associations Cultivons nos possibles (partenaire des ateliers cuisine) et de Addictions Alcool Vie Libre (partenaires sur de nombreuses actions)…

Nicolas Royer, le Directeur de l’Espace des Arts, a accueilli ce partenariat avec beaucoup d’enthousiasme : « Nous avons déjà cuisiné ensemble, vu des spectacles. Nous avons créé une petite communauté de public et de spectacles […] dans cette maison qui produit des œuvres avec des artistes qui produisent de l’émotion […] On s’attachera à vos côtés de faire humanité ». La Présidente de Solimut Mutuelle s’est dite ravie d’être : « ici, avec Hélène Gaufichon qui m’a proposé de mettre en avant ce travail que l’on a commencé. Pourquoi une mutuelle s’inscrit dans cette démarche ? », Carole Hazé a rappelé le projet de société de bien vivre ensemble qui constitue l’ADN de cette mutuelle qui en plus de ses objectifs, s’intéresse également aux problématiques d’accès à la culture - le droit à la culture, à s’émanciper, qui rejoint le projet défendu par l’Espace des Arts.

Il s’agit également de créer de la convivialité, du lien social… « Ce qui constitue le coeur de cette convention, ce sont les éléments qui visent à lever les freins financiers mais pas uniquement, car ça ne suffit pas à démocratiser la culture en totalité […] Il y a tout un travail à mener pour que la personne se dise : « Moi aussi, j’ai droit à ça ». Ce sont deux volets très imbriqués », a poursuivi Carole Hazé. A noter notamment que l’Espace des Arts travaille à l’accès à la culture pour les publics empêchés. Certes en ayant facilité l’accès des lieux de son Théâtre mais aussi en menant des actions innovantes, notamment au travers de son dispositif « Tous en jeu », a rappelé Nicolas Royer ; un projet né de la « volonté de créer une passerelle entre des jeunes en situation de handicap et leur environnement social, par la mise en place d’ateliers artistiques avec pour objectif de se lancer dans un processus de création. »

Ce sont des valeurs partagées de solidarité, de bien-vivre ensemble, de convivialité… qui rapprochent ces deux structures autour de cette convention.

SBR