Conservatoire du Grand Chalon : 'Time to time'

Un mécanisme qui se grippe, des aiguilles qui se figent, un verre de montre qui éclate. Le temps n'est jamais ce réceptacle tiède et lisse qui abrite nos traces mais le battement même dont nous sommes faits.

Sur scène : 8 musiciens, 1 comédienne et 1 danseuse, ébranlés par les soubresauts de leur horloge interne, tentent de renouer les fils. Mais quand le présent bégaie et que la géométrie s'inverse l'opération s'avère épineuse.

Alexandros Markeas / SuperNova



SAMEDI 04 JUIN 2022 À 17H - AUDITORIUM

