AVIS DE DECES - Madame Odete FERNANDES DE ALMEIDA née SIMOES RODRIGUES

PONCEY, GIVRY



José,

Isabelle et Sylvain,

Paul et Isabelle,

Miguel,

Odete et Gennaro,

Jaime et Sylvie,

Maria et Anthony,

ses enfants ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que Joaquim et Isabelle,

et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Odete FERNANDES DE ALMEIDA

née SIMOES RODRIGUES

survenu à l'âge de 76 ans.

La cérémonie sera célébrée le vendredi 3 juin 2022 à 14 heures en l'église de Givry.

Odete repose à la chambre funéraire Mansuy à Buxy.

Fleurs naturelles uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.