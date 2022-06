Tour de l’Ecosse à vélo en bivouac : à 21 ans, le chalonnais Vincent Blancho est sur le départ

Vincent, vous partez ce jeudi, comment vous sentez-vous ?

Je suis d'abord très excité, car je vois enfin la réalisation d'un projet que je prépare depuis plus d'un an. Je suis également impatient d'être sur mon vélo et de sillonner les routes d'Ecosse dans les plus beaux paysages du pays et d'aller à la rencontre des écossais. Sans vous mentir, je suis aussi stressé, car sur un projet comme cela, il y a une grosse place laissée au doute et à l'imprévu. Même si l'aléa fait partie intégrante du voyage, j'espère qu'il n'y aura pas trop de problèmes.

Avez-vous pu réunir tout le matériel nécessaire pour ce tour de l'Ecosse à vélo, en bivouac ?

J'ai aujourd'hui pu réunir l'ensemble de mon matériel. J'avais oublié quelques éléments que j'ai achetés au dernier moment. Donc tout mon matériel est prêt dans mes sacoches sauf quelques équipements que je devrais acheter sur place, comme les bouteilles de gaz pour une raison de sécurité pendant le transport.

Avez-vous des contacts sur place ?

Avec des applications qui permettent de dormir chez l'habitant, j'ai pu prendre contact avec quelques personnes, dans différents endroits de l'Écosse, et j'irais très probablement dormir chez eux. J'ai également contacté des associations qui œuvrent pour la protection des Highlands à l'ouest de l'Écosse pour pouvoir aller voir leur travail.

Y a-t-il des choses que vous avez dû modifier au dernier moment ?

Oui, j'ai dû revoir mon itinéraire à plusieurs reprises pour qu'il colle au mieux à la réalité du terrain. J'ai revu mon tracé pour qu'il me permette de dormir chaque soir au plus près de la nature dans des lieux emblématiques. J'ai également intégré de la flexibilité dans mon parcours pour permettre de faire face à toute éventualité. Au final, je dois faire près de 1 300 kilomètres en 16 jours de voyages.

Propos recueillis par SBR - Photo transmise par Vincent Blancho pour publication, crédit photo : Amélie Blancho.