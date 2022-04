Le chalonnais Vincent Blancho projette, à 21 ans, de faire le tour de l’Écosse à vélo, en bivouac

Après une licence de droit à Dijon et actuellement en Master de droit à l’Université Jean Moulin de Lyon, Vincent Blancho se lance un vrai défi sportif ! Il rejoindra l’Ecosse depuis Chalon-sur-Saône en cumulant train + bateau, ce qui lui permettra de voyager plus confortablement avec son vélo. Une fois sur place, l’aventure débutera, en vélo exclusivement, le 5 juin et s’achèvera à Glasgow le 23 juin.

Comment est né ce projet ?

J'ai ce projet en tête depuis longtemps, car j'admire l'Écosse pour ses paysages, sa préservation et son côté mystique ; je souhaite donc aller à la découverte de l'une des plus belles régions d'Europe. Ce voyage a d'une part, pour objectif de partager et de montrer avec les photos que j'aurais pris la beauté qu'est ce pays mystérieux, mais également sensibiliser sur l'importance de protéger de tels lieux et plus généralement la nature. Je souhaite également aller à la rencontre du peuple écossais et partager les différentes rencontres que je ferais au cours de mon périple. Mais ce projet a également pour but de montrer qu’il est possible de voyager tout en ayant un impact sur l’environnement très faible. Je veux également montrer l’importance de retourner vers la nature et de vivre au gré des intempéries et du climat. D'autre part, ce projet représente un défi, sportif, mais pas uniquement, car je vais devoir sortir de ma zone de confort en vivant en bivouac et en semi-autonomie. Je vais devoir rouler et vivre au fil de la météo et des lieux merveilleux de l'Écosse. Avec le confinement de 2020, je me suis rendu compte qu'il fallait que j'arrête de reporter ce projet qui me tenait énormément à cœur et que je commence à le mettre en place. C'est pourquoi j'ai commencé à réellement réfléchir pour partir en mai 2021 cependant avec la fermeture des frontières et le Brexit, je n'ai pas pu réaliser ce projet. Donc après plus d'un an et demi de préparation et de report, je vais enfin pouvoir le réaliser !

Cela n’a-t-il pas été trop difficile de trouver des soutiens ?

La mairie de Chalon-sur-Saône et notamment le service jeunesse m'ont apporté une aide extrêmement précieuse pour monter mon projet afin de trouver du soutien financier auprès des collectivités. J'ai donc dû monter un dossier de demande d'aide et préparer mon projet, cela m'a pris environ deux mois. J'ai ensuite reçu des aides de la mairie de Chalon avec le ''coup de pouce initiative jeunes'' et de la région BFC à travers le comité d'aide local d'aide aux projets. Ces aides sont d'un soutien inestimable si on est un jeune comme moi qui souhaite réaliser un projet assez important. Je ne connaissais pas l'existence de ces aides avant de me lancer dans la réalisation de mon voyage, c'est donc important que les jeunes qui veulent réaliser des projets, et qui peuvent être bloqués par le biais financier puissent connaître leurs existences. Je remercie donc, grandement la mairie de Chalon et le comité d'aide local d'aide au projet pour leur inestimable soutien.

Cependant, le projet a beaucoup évolué par rapport à la version initiale notamment dans le choix du matériel, qui prend d'ailleurs beaucoup de temps. Je dirais donc que ce projet a pris 6 mois pour être parfaitement peaufiné, et même aujourd'hui, il évolue toujours, car je n'avais pas pensé à tout le matériel nécessaire il y a un an.

Une fois sur place, comment allez-vous vous organiser ?

Lors de mon périple, je dormirais essentiellement en bivouac, car ce mode de voyage permet un rapprochement à la nature et une immersion totale, mais cela permet également d’avoir une certaine maîtrise et une certaine liberté quant aux étapes et pauses à faire. Le camping sauvage étant autorisé en Écosse, je pourrais poser mon campement au gré des paysages et des rencontres. Équipé d'un réchaud, je pourrais me nourrir tout au long de mon périple. Je souhaite également dormir quelques nuits chez l'habitant pour faire des rencontres et découvrir réellement une nouvelle culture. Aux approches des grandes villes, je devrais cependant dormir en camping

Au long de mon périple, j’ai prévu une liste de lieux et de paysages à visiter et à prendre en photo. Ces lieux, vus comme les plus beaux d’Écosse, détermineront mon itinéraire. Mais je souhaite lors de mon voyage, n'utiliser que les cartes que j’aurai et les panneaux. Ce choix est pour moi primordial, car il me permettra réellement de voyager sans me soucier d’un GPS pour que ce projet devienne une réelle aventure.

Combien de kilomètres allez-vous parcourir une fois sur place ?

Le voyage fait environ 793 miles, ce qui fait approximativement 1 275 kilomètres. Je me fixe donc un objectif de faire au minimum 85 kilomètres par jour, mais cela dépendra surtout des conditions météorologiques.

Pourra-t-on vous suivre lors de ce périple ?

Je vais partager sur les réseaux sociaux les paysages que je vais rencontrer pour faire voyager avec moi ceux qui me suivront. Je vais essentiellement partager mon périple sur instagram (vincent_a_velo).

Propos recueillis par SBR - Photos transmises par Vincent Blancho pour publication - Crédit photo : Amélie Blancho