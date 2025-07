Retour en images sur le gala de fin d'année des Rock Cheerleaders

Dimanche 29 juin 2025, les Rock Cheerleaders ont démontré de belles performances lors de son traditionnel gala de fin d'année, pour le plus grand plaisir des spectateurs.

«Bonjour à tous,

Me voilà présente devant vous aujourd'hui pour que l'on clôture ensemble la saison sportive 2024-2025. En ma qualité de présidente, je suis fière d'être entourée d'autant de membres, c'est en effet un peu plus 90 cheerleaders qui sont présentes aujourd'hui pour vous présenter leurs plus belles danses et acrobaties.

Je me félicite de l'évolution du club depuis ces débuts en 2017. Aujourd'hui, le comité directeur se compose de dix membres et c'est une vingtaine de coachs qui composent l'équipe d'encadrants. Et c'est bien aux coachs que je voudrais rendre hommage aujourd'hui. Elles sont toutes en étude ou dans la vie professionnelle et pourtant c'est chaque semaine qu'elles se rendent disponibles pour entraîner vos enfants. L'investissement est intense car leur travail ne se limite au temps de présent aux entraînements. Un coach prépare ses cours, les animations, se rend disponible pour répondre aux questions des parents… Tout ça, elles le font avec entrain, envie et toujours dans la bienveillance, et ce dans un seul but : le bonheur des athlètes».

C'est par ces quelques mots qu'Isabelle «Zaza» Druhot-Perigault, la présidente des Rock Cheerleaders, s'est adressé au public venu en grand nombre, alors que le mercure montait en flèche, au Gymnase de la Verrerie pour ce qui constituait le dernier événement phare de la saison 2024-2025 : son gala de fin d'année.

L'occasion pour cette dernière de présenter les responsables qui encadrent chacune des sections. À savoir, Caroline et Carla pour la section Tiny, Éloïse, Eléa et Juliette, encadrées de main de maître par Morgane, pour la section Little, Lala, Candice, Eléa et Cassandre pour la toute nouvelle section loisir Pretty Teen, Chloé et Sarah, deux nouvelles coachs qui ont parfaitement fait le job et qui ont très vite été adoptées par les filles de la section Teen.

La section des Rock Stars, composée des Juniors et des Seniors, a été encadrée tout au long de l'année par Virginie, Margaret, Sandrine, et par les Totally Spices : Fanny Déborah et Laëtitia et par Zaza en personne.

La présidente a tenu à saluer en particulier la présence constante de deux mamans bénévoles, aux entraînements ou en déplacement pour assurer la sécurité des enfants et la sérénité des parents : Marie-France et Hénora.

«Par ailleurs, nos déplacements en compétition n'ont jamais été aussi serein pour les athlètes depuis que nous avons notre staff médical avec nous. Les petits et gros bobos sont gérés dans l'immédiat grâce à Émilie», précise Zaza.

«Enfin, nous avons la chance d’avoir aujourd'hui une photographe, Nadège Cognard. Elle a déjà réalisé pour nous des reportages photos et deviendra pour la saison prochaine, la photographe officielle des Rock Cheerleaders. Nous aurons sans aucun doute de merveilleux souvenirs photos grâce elle», poursuit la présidente avant de demander un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble du staff et les filles qui se sont vouées corps et âme à la pratique du cheerleading, un sport complet et mixte qui mêle gymnastique, danse et portés pour produire de superbes chorégraphies et figures acrobatiques.

Si chacune progresse à son rythme, c'est avec sérieux et assiduité que les élèves travaillent tout au long de l'année.

Zaza a également profité de ce moment pour remercier tout le comité directeur du club qui travaille dur, pour préparer en amont les animations, les déplacements en compétitions, les conditions d'accueil optimales dans les salles d'entraînement ou encore préparer au mieux les deux galas les plus importants du club qui donnent le tempo de la saison.

«Aujourd'hui encore et malgré une chaleur accablante, tout le monde est sur le pont depuis hier pour préparer ce gala. Du fond du cœur, MERCI !», lance-t-elle non sans émotions.

Ce gala de fin d'année a aussi été l'occasion de projeter une courte vidéo de l'association Spirit Academy Cheer&Dance (SACD). Dans cette rétrospective de la compétition, les Rock Cheerleaders apparaissent trois fois.

«Quand j'ai visionné la vidéo reçue il y a quelques jours, j'ai versé ma larme», précise la présidente qui se dit «extrêmement fière» de tous.

«Enfin, si je suis fort bien entourée par mon comité directeur, je ne pourrais vous proposer un tel évènement sans l'aide des bénévoles. À vous, chers bénévoles, je tiens à exprimer au nom du comité directeur des Rock Cheerleaders, notre gratitude pour votre dévouement et votre passion. Vous êtes le cœur battant de notre association, la source de notre énergie indispensable à la vie de notre association et à son développement. Sans vous, notre association ne pourrait pas accomplir sa mission. Votre implication, votre enthousiasme et votre générosité sont une source d'inspiration pour nous tous. Vous donnez le meilleur de vous-même, jour après jour, pour faire de notre association ce qu'elle est aujourd'hui. Au nom de tous, je vous adresse un grand merci», conclut Zaza.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati