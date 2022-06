ALLERGIE - Les graminées pourraient perturber notre quotidien jusqu'au mois de juillet

Le risque d’allergie est élevé sur l’ensemble du pays et le restera encore plusieurs semaines avec des conditions météorologiques très favorables à l’émission et la dispersion des fortes concentrations de pollens de graminées dans l’air. Seules les averses de pluie pourront apporter un répit temporaire aux allergiques en venant plaquer les pollens au sol. Pour des informations complémentaires sur la pollinisation des graminées, vous pouvez consulter les cartes de modélisations disponibles dans le bandeau à droite de la carte.

Le risque d'allergie sera faible à moyen pour les pollens de chêne qui sont moins allergisants que les graminées et arrivent en fin de floraison.

Autour de la Méditerranée, attention aux pollens de pariétaires (de la famille des Urticacées) et d'olivier qui sont de plus en plus présents et pourront gêner les allergiques. Le risque d'allergie sera faible pour les autres herbacées en floraison un peu partout en France à savoir les pollens de plantain, d'oseille et d'ortie (de la famille des Urticacées). Les tilleuls commencent à disperser leurs pollens provoquant des symptômes à leur proximité.