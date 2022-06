Comment pouvons-nous tous protéger la biodiversité ?

Et si la ville de demain changeait de visage ? On en rêve, c’est sûr ! Une ville où les « poumons verts » comme le parc de Bellevue pousseraient comme des champignons, où la nature retrouverait son rôle principal au cœur de l’urbanité.

La biodiversité ?

Ah ! tout de suite les grands mots. Mais au fait, c’est quoi, précisément, la biodiversité ? Elle est nécessaire à notre existence (physique et psychique). Bon, mais encore ? Elle fournit l’oxygène que nous respirons (grâce à la photosynthèse des plantes), l’eau que nous buvons (purifiée par le sol et la végétation), le bois et autre combustible qui nous chauffent et nous permettent de nous déplacer… Bon, nous ne sommes pas au bout de la liste (liens pour en savoir plus ci-après). Mais en résumé, on a besoin d’elle pour exister.

Concrètement ? Prenons un exemple : plus de 70 % de notre nourriture dépend de la pollinisation animale (insectes). Ah oui, quand même… Pour faciliter le travail des insectes pollinisateurs, vous pouvez planter dans votre jardin ou sur votre balcon une prairie fleurie.

Attention : biodiversité menacée

« 75 % des environnements terrestres et 40 % des environnements marins sont sévèrement altérés par les activités humaines ». La biodiversité s’érode à une vitesse alarmante, disparaît sous l’effet de la culture intensive, de la pollution, de la dégradation des milieux naturels, de la surexploitation des ressources naturelles renouvelables, du dérèglement climatique, de la destruction d’animaux sauvages pour le loisir (la chasse). En un mot, de l’activité humaine.

10 gestes à appliquer en maison ou en appartement

Vous ne pourrez plus dire : « je ne savais pas ». Voici ce que chacun peut tenter.

1 – Choisissez des produits en bois issus de forêts « durablement gérées »

2 – Triez vos déchets*

3 – Prenez soin des insectes (les fleurs, ils en ont besoin pour vivre !)

4 – Installez des nichoirs à oiseaux

5 – Privilégiez les clôtures végétales

6 – Limitez les espèces exotiques envahissantes

7 – Réduisez l’éclairage extérieur nocturne

8 – Bannissez les pesticides

9 – Adoptez des pratiques d’entretien naturelles pour votre jardin

10 – Préservez les ressources en eau (fini, le robinet qui coule pour rien).

* Rappel : le tri de vos déchets est LE geste par excellence pour protéger l’environnement.

Il permet le recyclage (Infochalon vous en dit plus), préserve les ressources naturelles et économise l’énergie. Composter n’est pas réservé aux maisons avec jardin, il existe aussi des composteurs au format mini pour les appartements.

Au programme de cette journée au grand air

– découverte des plantes aromatiques avec les jardiniers municipaux ;

– balades au bord de la Thalie pour y observer animaux, insectes et végétaux ;

– séance de prévention contre les tiques à bord de la roulotte pédagogique du parc ;

– démonstration de techniques de désherbage respectueuses de l’environnement ;

– conseils pour l’éco pâturage ;

– dégustation de miel ;

– rencontres avec les animaux.

Entre autres animations. (voir infochalon)

Alors quand les villes (bétonnées) mettent en place des actions en faveur de la biodiversité, ne boudez pas ce rendez-vous !

Nathalie DUNAND

[email protected]

Fête de la Biodiversité

Samedi 4 juin, de 10 h à 18 h

Parc de Bellevue (près du lycée Pontus de Thiard)

Pour aller plus loin :

Préservation de la biodiversité : ici et comment s’y prendre concrètement.

Érosion de la biodiversité : ici

Rencontre avec des écolos remarquables – L’environnement au quotidien, ouvrage de Frédéric Denhez (mai 2021) Tour de France des initiatives locales (voir photos ci-après)