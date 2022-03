C’est la Journée mondiale du Recyclage : trier, oui, mais comment ?

Linge, livres, CD, jouets, électroménager et meubles qui ne servent plus… Pourquoi jeter ces objets quand ils peuvent avoir une seconde vie ? Depuis 2010, le Grand Chalon développe les mesures pour réduire les déchets produits sur le territoire, et mieux les valoriser. De leur côté, des associations et des particuliers se mobilisent, preuve d’une prise de conscience réelle et prometteuse : « La nature n’est pas un lieu que nous visitons, elle est notre lieu de vie ». Réduire l’impact environnemental est donc une responsabilité de tous au quotidien.

Trier : premier geste éco-citoyen

Grâce au recyclage, nous avons le pouvoir de transformer nos emballages et nos papiers en nouveaux objets utiles et préserver ainsi les ressources de notre planète.

Aujourd’hui, en France, 68 % des emballages ménagers et 60,5 % des papiers sont recyclés grâce au geste de tri des Français, devenu premier geste éco-citoyen.

Sur le Grand Chalon, 24 136 tonnes de déchets ont été collectées en porte à porte (ordures ménagères et emballages recyclables), soit 226 kg par habitant. Entre 2010 et 2016, les mesures de tri ont permis une réduction de 9,3 %. L’objectif d’ici 2022 est d’atteindre les 10 %.

Depuis le 1er novembre 2021, le tri devient plus simple : tous les emballages plastiques vont dans le bac jaune. Un QR code permet de télécharger l’application Guide du tri en cas de doute sur un déchet. Une simplification qui a augmenté la quantité d’emballage collectée de 15 %, soit 101 tonnes.

Les emballages, c’est le bac jaune ! Videz-les, mais inutile de les nettoyer ; ne les mettez pas dans un sac et ne les emboitez pas. Si votre bac jaune devient trop petit, il peut être changé.

Le papier, le verre, les piles et batteries ont chacun leur point d’apport volontaire (voir photos ci-après). Et, si vous voulez savoir ce que deviennent vos déchets, comment ils sont recyclés, c’est ici.

Où mettre ses déchets sur Grand Chalon ?

10 déchetteries sont présentes sur le territoire. Des agents valoristes de chez Emmaüs récupéreront des objets encore en état pour leur redonner une seconde vie.

Vous débarrassez votre penderie ? Des bornes de récupération du textile Le Relais sont à disposition sur l’ensemble du territoire.

Une filière de récupération des plastiques durs (arrosoir, jouet sans métal, pots de fleurs…) a été mise en place et permet de remplacer les ressources naturelles.

Pour faire réparer vos objets, consultez le site Répar’Acteurs, un annuaire des réparateurs près de chez vous : reparacteurs.artisanat.fr

Des Cafés réparations sont également organisés par le Fab Lab du Chalonnais, en lien avec des acteurs du territoire : cafe-reparation.

La Bricothèque, installée au 14, rue général Duhesme (face à l’OPAC, près du stade Garibaldi) est un service gratuit destiné aux Grands Chalonnais. Elle propose le prêt d’outils, des conseils d’utilisation et des stages d’initiation ou de spécialisation.

Donner ou réutiliser un objet de seconde main plutôt que le jeter réduit jusqu’à 82 % l’émission du carbone. Cette action évite également un nouveau processus de fabrication, qui consomme de l’eau, des matières premières, de l’énergie électrique et nécessite un transport. Ayez le réflexe Emmaüs, Le Relais (textiles et chaussures, en état ou abimés), Donnons.org-71, et autres plateformes solidaires.

Des initiatives de particuliers fleurissent ainsi sur les pages de Facebook, dont le principe simple et généreux consiste donner entre voisins (voir article Je partage à Rully).

Et, bien sûr, les plateformes de revente à petits prix sont nombreuses, du type Vinted.

Si vous connaissez d’autres circuits de recyclage sur notre territoire, n’hésitez pas à nous les communiquer (mail ci-dessous).

